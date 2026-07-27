Sinner sempre numero 1 del ranking Atp, Cobolli stabile al 9° posto

ROMA (ITALPRESS) – Diventano 82, con quella attuale, le settimane da numero 1 del mondo di Jannik Sinner, che resta stabile davanti a tutti nel ranking Atp, aggiornato oggi, con i suoi 13.450 punti. Stabili anche Flavio Cobolli, numero 9, e Lorenzo Musetti, 15. Oggi il toscano tornerà in campo, contro Matteo Arnaldi (35, -2) nel torneo di Washington; mentre Luciano Darderi (23, -2) sarà questa settimana in Messico per l’Atp 250 di Los Cabos.
In totale restano otto gli azzurri in Top 100. Anche più indietro, i movimenti sono pochi, ma grazie alla qualificazione nel main draw dell’Atp 250 di Kitzbuhel Federico Cinà guadagna tre posizioni e sale al gradino 181. Infine, tra i primi 20 italiani del ranking Atp, chi ha guadagnato più posizioni rispetto alla precedente classifica è Lorenzo Giustino, che risale 30 gradini e rientra nella top 200 grazie alla finale raggiunta al Challenger di Liegi (ora è numero 196).
Questa la top ten della nuova classifica Atp:
1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (–)
2. Alexander Zverev (Ger) 8.480 (–)
3. Carlos Alcaraz (Esp) 8.160 (–)
4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.740 (–)
5. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (+2)
6. Alex De Minaur (Aus) 3.660 (-1)
7. Daniil Medvedev (Rus) 3.620 (+1)
8. Ben Shelton (Usa) 3.580 (-2)
9. Flavio Cobolli (Ita) 3.420 (–)
10. Taylor Fritz (Usa) 3.300 (–)
Così gli altri italiani:
15. Lorenzo Musetti 2.315 (–)
23. Luciano Darderi 1.975 (-2)
35. Matteo Arnaldi 1.349 (-2)
41. Matteo Berrettini 1.075 (+1)
80. Lorenzo Sonego 758 (-3)
81. Mattia Bellucci 751 (-2)
137. Andrea Pellegrino 446 (+1)
142. Stefano Travaglia 429 (+1)
149. Francesco Maestrelli 391 (–)
165. Luca Nardi 346 (-1)
174. Marco Cecchinato 330 (-1)
181. Federico Cinà 318 (+3)
198. Gianluca Cadenasso 289 (-2)
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