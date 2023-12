ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa da pochi giorni la 17esima stagione di X Factor che ha visto Francesca Michielin nelle vesti di conduttrice per il secondo anno consecutivo, ma per la cantautrice è già tempo di nuova musica: Solite Chiacchiere è il nuovo singolo fuori venerdì 15 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records/Sony Music Italy, già disponibile in pre-save e pre-add. Nato dalla collaborazione con il polistrumentista, autore e produttore romano Matteo Montalesi, in arte Esseho, Solite chiacchiere è un ritorno alle origini indie-pop di Francesca Michielin, da sempre il suo marchio di fabbrica. “Solite Chiacchiere è una storia d’amore ma anche di autodeterminazione, un invito a reagire e ad alzare la testa. Parla di quanto sia fondamentale trovare il giusto equilibrio nelle relazioni, di quanto spesso ci si possa sentire intrappolati in un rapporto che ci tarpa le ali e ci limita, costantemente disturbati da un rumore di fondo che ci distrae e ci fa pensare di non essere mai abbastanza. Diventa quindi fondamentale trovare la forza di trasformare questi momenti difficili in occasioni di rinascita.” – racconta Francesca Michielin.

La produzione di Solite chiacchiere è stata affidata a Esseho e Marta Venturini, producer di spicco nel panorama pop e indipendente italiano, che hanno donato al brano un tocco allo stesso tempo potente e essenziale. Francesca Michielin porterà il nuovo singolo, oltre alle sue più amate canzoni del passato, sul palco del Concertone di Capodanno al Circo Massimo di Roma.

foto: ufficio stampa Goigest

