CAGLIARI (ITALPRESS) – “Verrebbe da chiedersi se questa minoranza più rumorosa che numerosa abbia pensato di applicare a se stessi gli stessi metri di valutazione. Perchè mentre da un lato mi valutano osservatori indipendenti come Fitch e la Banca d’Italia, dando tutti giudizi positivi, vorrei capire con quali competenze e con quali esperienze chi valuta negativamente sostenga questo giudizio. E vorrei capire se ha pensato di promuovere anche qualche sondaggio su se stesso per capire se sia indispensabile alle sorti della regione”. Così il governatore Christian Solinas a margine della presentazione della variazione di Bilancio, approvata ieri dal Consiglio regionale, passa al contrattacco rispetto alle critiche per una sua eventuale ricandidatura. “Lascio una Regione migliore rispetto a quella che ho preso – ha detto ancora – e a certificarlo sono gli organismi internazionali e la Banca d’Italia attraverso i numeri”. E sulla data delle elezioni spiega: “Per il nostro Statuto possiamo fissare la data tra la quarta domenica antecedente le scorse elezioni e la seconda successiva”. Ergo la finestra è tra il 25 febbraio e il 3 marzo.

Foto: ufficio stampa Regione Sardegna

(ITALPRESS).