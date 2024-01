CAGLIARI (ITALPRESS) – “Io personalmente rappresento ben poca cosa, il vero valore è questo partito, i suoi ideali e la sua storia. Al di là della mia persona penso che il progetto sia più grande e valga un impegno politico”. Lo ha dichiarato il segretario del Partito sardo d’azione, Christian Solinas, poco prima di entrare al consiglio nazionale del partito convocato oggi a Oristano. “La continuità è un valore in generale e ancora di più dopo questi cinque anni tra i più complessi della storia autonomistica, ma abbiamo messo in campo provvedimenti che hanno tracciato una rotta, sarebbe un peccato segnare un punto di arresto, al di là della mia persona il progetto è più grande”. Il governatore uscente apre quindi a una permanenza nella coalizione di centrodestra al fianco di Truzzu. “Nella nostra storia abbiamo sempre messo al centro le alleanze programmatiche, miriamo a conservare i punti programmatici che hanno contraddistinto il governo sardista della regione”. Poi sulle vicende giudiziarie: “Le vicende giudiziarie si affrontano nei tribunali, vado avanti con la serenità di chi ha operato in buona fede e correttezza, oggi si parla di politica”.

foto: ufficio stampa regione Sardegna

(ITALPRESS).