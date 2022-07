SASSARI (ITALPRESS) – “Questo è un circuito che speriamo possa aumentare un flusso positivo, cioè domanda di lavoro altamente qualificato e capacità del sistema di offrire queste figure in maniera tale che si possa generare valore restando in Sardegna. Un risultato veramente importante che offre a Sassari e alla Sardegna la possibilità di fare un grande passo in avanti in termini di specializzazione verso l’industria, l’internazionalizzazione e capacità di creare professionalità nuove che rilancino l’intero tessuto economico produttivo”. Così il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, a margine della presentazione all’Università di Sassari del progetto e.lNS – Ecosystem of lnnovation tor Next Generation Sardinia.

“La società consortile formata da Università, Regione, Banco di Sardegna e altri top players serve proprio a indagare quali siano le figure professionali che il territorio maggiormente richiede in maniera tale da avviare percorsi che diano al mercato del lavoro ciò che è necessario. Una delle cose che mi piace sottolineare di questo modello è che la collaborazione tra l’Ateneo, la Regionee il sistema del credito ha generato un risultato fondamentale”. E conclude: “I competitors a livello nazionale erano tanti e questo progetto con capofila l’Università di Sassari ha sbaragliato la concorrenza e ci rende orgogliosi della nostra capacità di programmare e progettare il futuro della Sardegna. Oggi portiamo la volontà della Regione di entrare a far parte della società consortile, sottoscrivere l’aumento di capitale sociale ed entrare nel consiglio di amministrazione della e.INS”.

foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).