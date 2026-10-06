Solero (Bmw) “Il 48% delle Mini vendute in Italia è una Countryman”

SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) - "Un compleanno bellissimo da celebrare oggi, quello della nuova Mini, la Mini sotto l'egida del gruppo BMW. Ovviamente tutti conosciamo anche la Mini Classic, disegnata da Issigonis, ma nel 2001 abbiamo lanciato la nostra prima Mini sotto il gruppo BMW, che poi si è evoluta nel tempo, con varie versioni, vetture nuove, la versione cabrio e le versioni elettriche, che oggi riscuotono un grande successo anche sul mercato italiano. Più del 10% delle Mini che vendiamo in Italia ha un powertrain elettrico e, nel frattempo, la Mini Countryman è diventata la Mini più scelta dagli italiani: circa il 48% delle Mini vendute nel nostro Paese è ormai una Countryman". Lo ha detto Sergio Solero, ceo di BMW Italia, in occasione dei 25 anni dal rilancio del brand alla House of MINI a San Donato Milanese. "Qui vogliamo celebrare i 25 anni di Mini con un'edizione speciale - ha sottolineato -, la Untamed Edition, che presentiamo in anteprima oggi, con consegne da gennaio del prossimo anno. È una versione che porta i valori dell'outdoor e del fare esperienze insieme, sul modello di Mini Countryman che conosciamo, con un design molto particolare e una simpatica collaborazione con una tenda sul tetto, per godersi davvero un weekend all'aria aperta", ha aggiunto. xu9/mrc/gtr