Medicina Top – 22/11/2026

MILANO (ITALPRESS) - La crioterapia per il tumore alla mammella e la malattia renale cronica: sono i temi della novantaduesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger ha intervistato Franco Orsi, Radiologia Interventistica - Istituto Europeo di Oncologia di Milano, e Filippo Aucella, presidente Società Italiana di Nefrologia, SIN. Tra gli ospiti anche Francesca Fogar, giornalista e scrittrice, figlia dello storico esploratore Ambrogio Fogar. mrc/gsl