“Sognando…Ballando con le Stelle” in onda da venerdì 9 maggio su Rai1

ROMA (ITALPRESS) – “Ballando con le stelle” compie vent’anni e, per l’occasione, si regala (e regala al prime time di Rai1) una speciale edizione in quattro puntate (da venerdì 9 maggio), intitolata “Sognando… Ballando con le stelle”. Sì perché stavolta a concorrere non saranno i vip ma maestri di ballo (ciascuno abbinato a un “collega” già nel cast del programma) che ambiscono a entrare a far parte della squadra del programma di Rai1.

Alla conduzione c’è, naturalmente, sempre Milly Carlucci, una certezza per l’intrattenimento della Rai, così come ci saranno la giuria formata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto; i tribuni del popolo Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra cui si aggiunge la new entry Matteo Addino; e l’immancabile Paolo Belli. I vip tuttavia, seppur non in gara, ci saranno eccome, visto che si tratta di una prima serata. Ad annunciarli è proprio la Carlucci: “Verranno a trovarci tanti amici. Federica Pellegrini ballerà con Samuel Peron che ritroverà anche Iva Zanicchi; Simone Di Pasquale ritroverà Hoara Borselli, con cui ha vinto la prima edizione, e Nathalie Guetta che il pubblico ha amato talmente da portare in finale”.

E non finisce certo qui, la lista dei nomi è lunga: ecco tornare in pista Emanuele Filiberto di Savoia (in pista con Natalia Titova che porterà con sé il marito Massimiliano Rosolino, conosciuto proprio a “Ballando”), Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Bianca Guaccero, Wanda Nara e Federica Nargi. Ci sarà anche Francesco Totti, chiamato a valutare le performance dei suoi “colleghi” nelle varie edizioni del programma; nutrita, poi, la rappresentanza di cantanti in arrivo da Sanremo tra cui Francesco Gabbani, Noemi, The Kolors e Rocco Hunt; e ci sarà anche un “seconda” Milly Carlucci, a cura dell’imitatrice Giulia Vecchio.

“Il filo conduttore di queste quattro puntate è il sogno di entrare a “Ballando” – riprende la Carlucci – I maestri in gara erano bambini quando è nato “Ballando”, sono cresciuti con il programma”. E a giudicarli sarà la stessa giuria che valuta i vip perché “di performane ne hanno viste tante, chi meglio di loro può giudicare chi ha il carisma per stare su questa pista?”.

Per il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai Williams Di Liberatore “il brand ‘Ballando” è una certezza, la punta di diamante del palinsesto autunnale, ed è giusto che arrivi anche in primavera, ‘Ballando” è un po’ la sintesi del Paese, ogni volta che lo guardo mi viene in mente il monologo finale del film ‘The Big Kahuna’: ‘Balla! Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno'”.

Il suo vice Claudio Fasulo aggiunge: “Sognando… Ballando con le stelle è un prime time originale, lavorare solo con i maestri è stato già fatto all’estero ma solo noi abbiamo avuto l’ardire di farlo in prima serata. Questa è la buona maniera per evolvere un format senza stravolgerlo”.

Unica incognita che grava sull’esordio di “Sognando… Ballando con le stelle” è la possibile elezione del nuovo Papa: “In quel caso andremo con la diretta del Tg1” assicura Di Liberatore. “Sognando… Ballando con le stelle” è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Ballandi. La regia è di Luca Alcini.

