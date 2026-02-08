Sofia Goggia bronzo olimpico nella discesa, caduta rovinosa per Vonn

CORTINA (ITALPRESS) - Sofia Goggia è di bronzo. Nella discesa femminile sulla pista Olimpia delle Tofane, l’azzurra ha chiuso dietro l’americana Johnson, oro, e la tedesca Aicher, argento. E’ la terza medaglia a cinque cerchi per la bergamasca dopo l’oro di Pyeongchang e l’argento di Pechino. "Il bronzo era l'ultimo colore che mi mancava, anche se avrei preferito bissare l’oro del 2018” le prime parole. Per la 33enne bergamasca gara non facile: da un lato la pressione di giocare in casa, su una pista dove aveva vinto 4 volte in carriera, dall’altro aver visto poco prima l’amica e rivale Lindsay Vonn cadere rovinosamente dopo una decina di secondi ed essere portata via in elisoccorso, con oltre 20 lunghissimi minuti di pausa. In questa gara era attesa anche Federica Brignone, che ha chiuso al 10° posto, mentre tra le altre azzurre Laura Pirovano si è piazzata sesta e Nicol Delago undicesima. gm/mrv