PALERMO (ITALPRESS) – Il calcio femminile italiano continua a far parlare di sè. Dopo lo splendido Europeo della Nazionale di Soncin, arrivata a un passo dalla finale, un’azzurra lascia subito il segno nella NWSL, il campionato statunitense considerato il più competitivo al mondo. Inserita nella lista delle 30 candidate al Pallone d’Oro assieme a Cristiana Girelli, Sofia Cantore non ci ha messo molto a mettersi in mostra.

Dopo una stagione da 18 gol in 39 partite con la Juventus, contribuendo al “double” scudetto-Coppa Italia, la 25enne attaccante di Lecco è stata acquistata dalle Washington Spirit per una cifra record per il nostro movimento di circa 300 mila euro. E dopo l’esordio del 9 agosto entrando dalla panchina, eccola titolare contro il Racing Louisville in una partita in cui, al 39′, con una gran conclusione dalla distanza sblocca il risultato. Un gol che non basterà per la vittoria (il match si concluderà sul 2-2) ma che vale una pagina di storia perchè è il primo di una calciatrice italiana nel prestigioso torneo a stelle e strisce. Un’ulteriore spinta a un movimento che continua a crescere.

“Semplicemente straordinaria – commenta all’Agenzia Italpress Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica -. Ci siamo scritte, manca tanto al campionato italiano ma sta facendo conoscere il nostro calcio anche in America. E’ una giocatrice superlativa, lo aveva già dimostrato alla Juve e in Nazionale, è una ragazza straordinaria anche fuori dal campo e si merita tutto, per le sue capacità e per la persona che è. Grazie a giocatrici come lei il calcio italiano sta vivendo dei momenti di gloria: finalmente ci stiamo facendo conoscere all’estero e Sofia è una ambassador eccezionale”.

