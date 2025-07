Sofaz acquisisce una quota di minoranza degli impianti solari in Italia di Enfinity

ROMA (ITALPRESS) – La State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan (Sofaz) ed Enfinity Global, società leader a livello globale nel settore delle energie rinnovabili, annunciano di aver stipulato un accordo in base al quale Sofaz acquisirà una partecipazione del 49% in un portafoglio di impianti fotovoltaici da 402 MW in Italia. Al completamento dell’operazione, Enfinity manterrà la quota di maggioranza (51%) e continuerà a gestire gli asset nel lungo termine, valorizzando la propria posizione di leadership nel mercato italiano delle rinnovabili.

L’investimento è in linea con gli obiettivi strategici di lungo periodo di Sofaz, che punta a generare rendimenti stabili e prevedibili, contribuendo al contempo alla transizione energetica globale, in coerenza con il proprio mandato di investitore istituzionale a lungo termine. Attraverso questa operazione, Enfinity apre il proprio portafoglio italiano a nuovi capitali istituzionali, con l’obiettivo di accelerare gli investimenti nella pipeline nazionale, che include 2,6 GW di progetti solari e 5,3 GW di impianti di accumulo. L’accordo rafforza ulteriormente la leadership di Enfinity come primo produttore indipendente di energia (Ipp) in Italia. Il portafoglio comprende 14 impianti fotovoltaici, operativi e in fase di costruzione, situati nelle regioni Lazio ed Emilia-Romagna.

L’energia generata è interamente coperta da contratti di compravendita a lungo termine (Power Purchase Agreements – Ppa), che garantiscono stabilità dei prezzi per i clienti e flussi di cassa prevedibili. Il portafoglio è progettato per generare circa 685 GWh di elettricità pulita ogni anno, con un impatto stimato in termini di riduzione delle emissioni pari a 184.950 tonnellate di CO2 annue, equivalenti al consumo elettrico di oltre 250.000 famiglie italiane.

Carlos Domenech, Ceo di Enfinity Global, ha dichiarato: “Siamo onorati di accogliere Sofaz come partner strategico e investitore di lungo periodo nel nostro primo portafoglio fotovoltaico italiano interamente contrattualizzato. Questo investimento rappresenta un caso concreto di transizione verso l’energia sostenibile, con benefici condivisi per Paesi, investitori e consumatori”.

Israfil Mammadov, Ceo di Sofaz, ha commentato: “Attraverso questa collaborazione strategica con Enfinity Global, Sofaz sostiene la diffusione di energia pulita e competitiva per soddisfare il fabbisogno energetico crescente dell’Italia, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo economico locale e all’accesso all’energia per le famiglie. In qualità di investitore istituzionale orientato al lungo termine, restiamo impegnati nel supportare opportunità strategiche in Italia e in tutta Europa”.

L’ambasciatore dell’Azerbaigian a Roma, Rashad Aslanov, ha sottolineato, in una dichiarazione a margine ai giornalisti, l’importanza della cerimonia odierna. “Oggi è un giorno molto significativo nella storia dell’Azerbaigian e dell’Italia perché due Paesi che sono partner strategici, anche nel settore dell’energia, oggi sono diventati anche partner nel settore degli investimenti. Sofaz, fondazione sovrana del petrolio dell’Azerbaigian, comincia ad investire nel settore delle energie rinnovabili in Italia. Questo è un evento molto significativo perché con questo investimento i rapporti tra i due Paesi saranno molto forti. Nel periodo della transizione energetica lo sviluppo del settore rinnovabile è molto importante, e qui noi abbiamo una collaborazione che durerà per molti anni. Il progetto di investimento che oggi ha cominciato a ‘camminare’ sarà una produzione in futuro di quasi 400 megawatt di energia, che fornirà più di 250 mila utenze di elettricità nell’Emilia-Romagna e nel Lazio”, ha detto Aslanov.

Alessandro Ceschiat, general manager per l’Italia di Enfinity Global, ha dichiarato all’agenzia Italpress che l’accordo rappresenta una pietra miliare. “Rappresenta una crescita e una conferma di leadership nel settore energetico rinnovabile in Italia. E’ importante anche per noi, come team italiano, perché in questo modo iniziamo a convogliare ancora più investimenti stranieri nel nostro Paese e tutto questo anche grazie alla collaborazione con le autorità, con il governo e con gli enti locali, che ci hanno supportato”.

Ceschiat ha infine sottolineato che “cerchiamo di creare valore per il nostro Paese, di abbassare il costo dell’energia e di condividere i benefici soprattutto con le comunità locali anche attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro”. Secondo quanto precisa un comunicato, per il perfezionamento dell’operazione Enfinity si è avvalsa di Mediobanca in qualità di advisor finanziario, Legance come consulente legale e Fichtner come consulente tecnico. Sofaz è stata assistita da JLL (advisor M&A), Dentons Europe Studio Legale Tributario (consulente legale), EY (consulente finanziario e fiscale) e DNV (consulente tecnico). Sofaz, istituito nel 1999, è il fondo sovrano incaricato di gestire i proventi derivanti dal settore petrolifero e del gas del Paese, con l’obiettivo di tutelare e accrescere la ricchezza nazionale per le generazioni future.

Con oltre 65 miliardi di dollari in asset under management, Sofaz adotta una strategia di investimento diversificata a livello globale, con esposizioni in strumenti a reddito fisso, azioni, oro, immobili e infrastrutture. Enfinity Global Inc., con sede negli Stati Uniti, è una società leader nel settore dell’energia rinnovabile e dei servizi per la sostenibilità, fondata nel 2019.

Il gruppo gestisce un portafoglio di 40 GW di progetti tra operativi, in costruzione e in fase di sviluppo, con ulteriori 37 GW attualmente in trattativa negli Stati Uniti. Con sedi operative negli Stati Uniti, in Europa, Giappone e India, Enfinity mira a contribuire alla transizione globale verso un’economia a basse emissioni. Il team di leadership dell’azienda vanta una delle esperienze più consolidate a livello internazionale, con oltre 41 miliardi di dollari di finanziamenti strutturati e oltre 26 GW di impianti solari ed eolici sviluppati o acquisiti.

