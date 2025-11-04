Social e AI protagonisti tra i fornelli degli italiani

ROMA (ITALPRESS) - Conviviali, creativi e sempre più tecnologici. È questo il ritratto degli italiani ai fornelli nel 2025, tracciato da un’indagine di Acadèmia.tv, piattaforma di video corsi di cucina che ha analizzato abitudini, gusti e rapporto con la tecnologia in cucina. Oltre otto italiani su dieci cucinano per la famiglia o per gli amici: il momento del pasto resta per il 95% un’occasione di condivisione e convivialità. Nonostante i ritmi di vita frenetici, il 65% dedica almeno mezz’ora alla preparazione dei piatti, segno di un ritorno a una cucina “lenta” e più attenta. Complice l’aumento dei prezzi, si mangia sempre più spesso a casa: l’82% degli intervistati esce al ristorante non più di una volta a settimana. E quando lo fa, sceglie soprattutto trattorie, pizzerie o ristoranti italiani. I social network continuano a ispirare milioni di appassionati: Instagram è il re incontrastato della cucina online, usato dal 68% degli italiani, mentre YouTube e Facebook restano molto distanti. E proprio i social, insieme ai blog, influenzano anche la scelta dei locali: una persona su due dichiara di decidere dove andare a mangiare dopo aver visto un video o una foto online. Ma la novità più interessante arriva dall’intelligenza artificiale: il 64% degli italiani la utilizza già per creare ricette, organizzare menu in base agli ingredienti o adattare piatti alle proprie esigenze alimentari. Anche se la metà ammette di non fidarsi ancora del tutto dei contenuti generati. mgg/gtr/col