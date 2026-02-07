Snowboard, Matteoli è 5° nella finale del Big Air

(260206) -- LIVIGNO, Feb. 6, 2026 (Xinhua) -- Ian Matteoli of Italy competes during the Snowboard Men's Big Air qualification of the Milan-Cortina 2026 Olympic Winter Games in Livigno, Italy, Feb. 5, 2026. (Xinhua/Wu Huiwo) - Wu Huiwo -//CHINENOUVELLE_XxjpseE000428_20260206_MVPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2602061225

IVIGNO (ITALPRESS) – Sfuma in extremis la potenziale quarta medaglia per l’Italia, nella prima giornata ufficiale di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ian Matteoli lotta infatti a lungo per il bronzo, nella specialità Big Air dello snowboard, per poi chiudere quinto e centrare comunque il miglior risultato di sempre nella disciplina. L’oro va al giapponese Kira Kimura (179.50 punti) ed è giubilo per il Sol Levante, che fa doppietta: secondo Ryoma Kimata (171.50). Completa il podio l’icona cinese Su Yiming (168.50), che precede lo statunitense Martin e appunto Matteoli: 162.50 punti per l’azzurro, autore di qualche imprecisione e scavalcato in extremis da due atleti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

