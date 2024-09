BARI (ITALPRESS) – E’ stata presentata questa mattina a Bari nella sala di Jeso del palazzo della presidenza della Regione Puglia la ventesima edizione del Salone Nautico di Puglia (Snim), che si svolgerà a Brindisi dal 10 al 14 ottobre 2024. Si tratta di uno degli eventi di settore più importanti a livello nazionale, oltre che autorevole punto di riferimento per il Mezzogiorno e il versante adriatico.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato l’assessore regionale al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica Gianfranco Lopane, il presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli, il presidente dello Snim Giuseppe Meo, il presidente del Distretto della Nautica di Puglia Giuseppe Danese e il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale Vincenzo Leone.

Per l’edizione 2024, la principale novità è rappresentata dalla collaborazione strategica con Navigo Toscana che con i suoi 200 associati è una delle realtà più prestigiose del comparto nautico e con cui Snim realizzerà azioni comuni sulla formazione, sulla sostenibilità e sull’opportunità di localizzare in Puglia nuovi insediamenti produttivi nel settore. Confermata la partecipazione di circa 150 espositori, con circa 300 imbarcazioni esposte tra i piazzali estesi per 20.000 mq e le banchine del porto turistico “Marina di Brindisi” (location dell’evento).

“Brindisi – ha fatto sapere in una nota il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – è molto importante per noi tutti. Da qualche anno a questa parte la Regione sostiene con forza e con il suo contributo economico il Salone della nautica della città. Chi è appassionato potrà visitare un’esposizione di grande qualità direttamente collegata e ispirata dal salone nautico di Genova. Un lavoro importante che ha messo insieme un distretto della nautica, la formazione delle persone, la dimensione turistica ma anche quella professionale. Brindisi, città della nautica pugliese, avrà il suo momento di evidenza dal 10 al 14 ottobre in una fiera davvero straordinaria”.

“Per la Puglia”, ha affermato Lopane, “lo Snim rappresenta un’iniziativa assolutamente importante. Quest’anno ancor di più, perchè è giunto alla 20esima edizione e perchè nell’arco degli ultimi anni è diventato un riferimento fieristico di primo livello, tale da competere con gli altri appuntamenti nazionali di pari livello. Per noi rappresenta l’opportunità di sviluppare un settore sul quale la Puglia punta da sempre, cioè il mare, con un’accezione completamente nuova che arricchisce il modello balneare ricco di mille chilometri di costa una serie di altri cluster di riferimento importantissimi che vanno dalla crocieristica alla nautica, dai giochi sportivi alle acque marine protette. Si tratta di un valore di primo livello, ci teniamo a coltivarlo e ringraziamo gli organizzatori che anche quest’anno la discussione, che tra l’altro verterà sui temi legati alla formazione e alla sostenibilità, per noi rappresenterà un valore di sviluppo e di confronto ancora importante”.

– Foto: xa2/Italpress –

(ITALPRESS).