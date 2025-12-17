Snam e sindacati firmano un nuovo protocollo delle relazioni industriali

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) – Snam e i sindacati FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL hanno firmato il Protocollo per un nuovo modello di Relazioni Industriali, che rinnova e rafforza il sistema partecipativo del Gruppo, adattandolo alle trasformazioni economiche, produttive e tecnologiche in atto.

“Il nuovo modello, con un approccio più inclusivo e concreto, punta a favorire un dialogo tra azienda e rappresentanze sindacali costruttivo, duraturo nel tempo e mirato in relazione agli argomenti di interesse, consolidando un sistema che valorizzi l’informazione, la consultazione e la contrattazione all’interno del Gruppo – si legge in una nota -. In un momento di grande evoluzione sociale ed economica, Snam conferma il proprio impegno nel rispondere alle esigenze delle persone, promuovendo soluzioni che garantiscano ascolto, vicinanza e partecipazione attiva dei lavoratori”.

Tra le novità più significative del protocollo, che avrà durata triennale, si segnalano: un sistema di partecipazione più forte e strutturato: diviene operativo l’Organismo Paritetico di Partecipazione (OPP), organismo non negoziale e con funzioni di indirizzo. L’OPP sarà destinatario di informative dedicate. Confermati il Comitato di Negoziazione di Gruppo, con funzioni prettamente negoziali e il Comitato Tecnico con funzioni di analisi tecniche delle tematiche e specialistiche; formazione continua che guarda al futuro: viene ribadito il ruolo strategico della formazione come elemento-chiave per accrescere le professionalità in coerenza con gli obiettivi di business; benessere delle persone: vengono rafforzate le politiche di welfare aziendale valorizzando alcune misure, tra cui l’assicurazione sanitaria integrativa e le ulteriori misure volte al bilanciamento vita-lavoro (flessibilità orarie, smart working); inclusione e comunità come valori guida: iniziative concrete per la diversità e il contrasto alle discriminazioni, con il sostegno alle comunità locali attraverso la Fondazione Snam; sicurezza senza compromessi: focus costante su salute, sicurezza e ambiente, con il coinvolgimento diretto degli RLSA anche nell’ambito dell’OPP.

“Con questo accordo, che potrà essere aggiornato in caso di novità legislative o contrattuali, Snam ribadisce la volontà di costruire un modello di relazioni industriali moderno, inclusivo e orientato al futuro, capace di mettere al centro il benessere delle persone, che rappresentano il motore di sviluppo del business e contribuiscono ogni giorno alla creazione di valore per l’azienda”, conclude Snam.

