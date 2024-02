MILANO (ITALPRESS) – Per combattere l’inquinamento ambientale sono necessari “smart working e trasporto pubblico locale gratuito; poi è necessario un grande piano per il futuro, quindi una limitazione dell’ampliamento e una nuova costruzione di allevamenti intensivi, tra i responsabili dell’emissione di ammonica in atmosfera; bisogna investire in infrastrutture di trasporto sostenibile come metropolitana e ferrovie e dismettere progressivamente gli inceneritori più inquinanti”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale del Movimento 5 stelle, Nicola Di Marco, intervenendo al consiglio straordinario regionale sulla qualità dell’aria. Sono necessarie poi “limitazioni al consumo di suolo e per la rigenerazione urbana perchè mentre noi parliamo di inquinamento e smog rischiamo di trovarci in una nuova emergenza che riguarda il dissesto idrogeologico”, ha concluso Di Marco. Questa mattina i consiglieri regionali del M5s in Lombardia si sono presentati in aula al Pirellone indossando maschere antigas: una trovata a supporto della richiesta, avanzata insieme al Pd, di far proclamare lo stato di emergenza nazionale in Lombardia per l’inquinamento atmosferico. (ITALPRESS)

Foto: xp2