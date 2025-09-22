Smart City Tour, Inwit dialoga con le istituzioni a Catania

CATANIA (ITALPRESS) - Ammontano a 6 milioni di euro i benefici economici generati da Inwit in Sicilia nel 2024, con oltre 60 posti di lavoro sostenuti sul territorio. È quanto emerso dalla tappa di Catania dello Smart City Tour, il nuovo percorso di divulgazione e confronto sui temi del digitale, dell’innovazione e delle città del presente e del futuro, lanciato proprio da Inwit in collaborazione con Fondazione Italia Digitale. La tappa di Catania dello Smart City Tour è stata un’utile occasione di dialogo con una città che sta vivendo un’accelerazione sul fronte del digitale. col/sat/azn