ROMA (ITALPRESS) – Il rapporto tra smart e la città di Roma è da sempre caratterizzato da un profondo legame simbolico e culturale. Lo scorso anno, smart ha festeggiato un importante traguardo: il Giubileo del marchio, 25 anni dal lancio sul mercato della prima smart fortwo nel 1998, la city-coupè che ha inventato il segmento della due posti più amata dai romani che ne hanno fatto il passe-partout della Capitale. smart celebra il Giubileo 2025 con una guida inedita dedicata a Roma. Cinque locali per cinque categorie speciali: una selezione esclusiva di 25 proposte per vivere Roma in modo unico. Dalla birra artigianale di “Roma alla Spina” ai ristoranti accanto a colonnine di ricarica elettrica, smart presenta la sua prima guida originale. Un omaggio alla città eterna, all’insegna di sostenibilità, innovazione e autenticità, in perfetto stile smart.

foto: ufficio stampa smart Italia

(ITALPRESS).