Smantellata una piazza di spaccio tra Tortona e Alessandria, 3 arresti e 2 kg di droga sequestrata

ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Un’operazione congiunta condotta dai Carabinieri di San Giuliano Vecchio, dalla Sezione Operativa di Alessandria e dall’Aliquota Operativa di Tortona, ha smantellato una piazza di spaccio nell’area rurale al confine tra i comuni di Tortona e Alessandria. L’intervento ha portato all’arresto in flagranza di tre persone e al sequestro di quasi due chili di stupefacenti. L’indagine è scaturita da un’attività informativa avviata dai Carabinieri di San Giuliano Vecchio, che avevano individuato un flusso anomalo di veicoli lungo strada Cabannoni. Il protocollo seguito dagli acquirenti era sistematico: l’auto si fermava a ridosso di una zona boschiva, seguiva una breve conversazione telefonica e, in pochi istanti, avveniva la consegna della dose, anche in pieno giorno. La boscaglia offriva agli spacciatori una copertura naturale, permettendo loro di operare al riparo dalla vista diretta della strada. Il dispositivo di sicurezza, scattato nel primo pomeriggio, ha visto l’impiego di venti Carabinieri per circondare l’area interessata.

L’operazione è entrata nella fase operativa quando tre persone sono scese da un’auto per addentrarsi nella vegetazione. Il conducente, fermato poco dopo da una pattuglia, ha confermato i sospetti degli inquirenti, ammettendo di avere fornito il passaggio ai tre in cambio di una dose di stupefacente. Due sono stati bloccati immediatamente, mentre il terzo ha tentato la fuga tra i rovi, gettando lungo il percorso telefoni e involucri, prima di essere raggiunto e immobilizzato. La perquisizione dell’area ha permesso di recuperare un carico di droga diversificato e pronto per la distribuzione: oltre un chilo di eroina, 500 grammi di hashish, 100 grammi di cocaina e più di 2 mila euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. A questi si sono aggiunti cinque telefoni cellulari, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, due armi bianche e un palanchino in ferro.

– foto Carabinieri Alessandria –

(ITALPRESS).