Smantellata struttura internazionale dedita al traffico di droga

FIRENZE (ITALPRESS) - I Carabinieri di Borgo San Lorenzo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari personali coercitive e patrimoniali, emessa dal Gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo toscano, nei confronti di 83 indagati. L'operazione ha disarticolato una strutturata organizzazione criminale a carattere transnazionale coinvolta, a diversi livelli, in attività di traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, MDMA, hashish e marijuana), in Italia ed altri Stati dell'Unione Europea, oltre che in Albania. L'indagine ha riguardato anche la filiera di spaccio al dettaglio delle medesime sostanze nel distretto di Firenze. tvi/red