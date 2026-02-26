Smantellata a Cuneo una rete internazionale di “truffe romantiche” e riciclaggio

CUNEO (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, coordinati dalla locale Procura, hanno concluso un’operazione che ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale transnazionale specializzata in frodi informatiche e riciclaggio. L’indagine è nata dalla denuncia di una vittima di una “truffa romantica” e ha rivelato un sodalizio operante tra Italia, Portogallo, Lituania, Irlanda del Nord e Belgio. Il gruppo creava falsi profili sui principali social network per adescare cittadini italiani, inducendoli a versare ingenti somme di denaro, sia tramite finti rapporti sentimentali sia attraverso investimenti simulati in criptovalute e wallet digitali. La sofisticata strategia criminale prevedeva tecniche di sostituzione di persona per rendere credibili i profili virtuali e manipolare le vittime.

Grazie all’analisi dei flussi finanziari (“follow the money”), della documentazione bancaria, a controlli, pedinamenti, testimonianze e segnalazioni di operazioni sospette, è stato ricostruito il riciclaggio e autoriciclaggio di circa 900.000 euro. I proventi venivano ripartiti su plurimi conti intestati agli indagati per occultarne la provenienza. Il GIP del Tribunale di Cuneo ha disposto la custodia cautelare in carcere per un indagato, responsabile di truffa, autoriciclaggio e sostituzione di persona, e il sequestro preventivo di diciannove rapporti finanziari utilizzati per gli illeciti. Altri ventidue soggetti sono stati destinatari di avvisi di garanzia, due già detenuti per altre condotte. L’operazione conferma il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria internazionale e nell’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, a tutela dei risparmiatori.

– foto screenshot video Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).