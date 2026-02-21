LIVIGNO (ITALPRESS) – Salgono a 29 le medaglie per l’Italia, dopo una finale da sogno nello ski cross maschile: Simone Deromedis domina e conquista la medaglia d’oro, argento invece per Federico Tomasoni che chiude alle spalle del compagno. La gara inizia subito col piede giusto per gli azzurri, visto che Deromedis scappa via e si costruisce quasi un secondo di vantaggio, salvo poi doversi difendere dal rientro dello svizzero Alex Fiva. Quest’ultimo insegue a lungo l’azzurro, poi però arriva il debordante rientro di Tomasoni: l’azzurro rimonta e chiude secondo al fotofinish, dedicando un risultato storico alla compianta fidanzata Matilde Lorenzi, scomparsa nell’ottobre 2024. Oro Deromedis e argento Tomasoni, l’Italia conquista un doppio podio e sale a 29 medaglie: dieci d’oro, sei d’argento e tredici di bronzo, consolidando il terzo posto nel medagliere.

“Vincere la medaglia olimpica è la massima aspirazione di ogni atleta, vincerla a casa, col tuo pubblico che ti dà una spinta in più perchè quando le gambe non ti aiutano più devi andare di testa, è il massimo. Non so come descriverlo, oggi si sono allineati tutti gli astri”. Lo ha detto Simone Deromedis.

“E’ stato emozionante immaginare questo momento realizzarsi. Le favole esistono”. Si commuove Federico Tomasoni, argento olimpico nello ski cross, ricordando la compianta fidanzata Matilde Lorenzi, scomparsa nell’ottobre 2024, omaggiata con un sole sul suo casco. “Per realizzare quello che è successo ci vorrà un po’ di tempo”.

