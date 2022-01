ROMA (ITALPRESS) – Prenotare un taxi on demand tramite l’app Sixt è ora possibile a Roma: Sixt amplia ulteriormente la sua rete di partner sulla piattaforma di mobilità integrata ONE e lancia la collaborazione con la compagnia itTaxi. I clienti che si trovano a Roma o in viaggio per Roma dall’estero potranno prenotare un taxi nella capitale in qualsiasi momento tramite Sixt Ride. Sixt prevede di estendere ulteriormente questo servizio nelle principali città italiane.

Sixt Ride permette già di prenotare servizi di transfer e limousine, nonchè ride-hailing su richiesta in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. Gli stessi servizi saranno disponibili ora anche in Italia, sempre tramite l’app Sixt, contribuendo a rendere la piattaforma ONE la più amplia per quanto riguarda i servizi di ride-hailing a livello globale.

“Continuiamo a sviluppare la nostra azienda anche in Italia sia in termini di servizi che di presenza sul territorio – ha detto Angelo Ghigliano, Vicepresident & Managing Director Sixt Italia -. La nostra missione è quella di soddisfare le esigenze di mobilità di tutti i clienti per qualsiasi servizio di trasferimento, incluso il taxi, in modo semplice e veloce. Al settore del noleggio auto, per lo più di modelli e marchi premium, che abbiamo iniziato a gestire direttamente quattro anni fa, abbiamo aggiunto, la scorsa primavera, il noleggio furgoni, per poi lanciare di recente Sixt+ e ora Sixt Ride per rendere la nostra offerta sempre più completa. Questo servizio innovativo migliora ulteriormente il nostro sistema di gestione altamente digitalizzato, e rende i viaggiatori liberi di pianificare i loro viaggi in modo unico e semplice. Questa è la nostra forza”.

Per Massimiliano Maini, Vice President & Managing Director Sixt Italia, “Sixt continua il suo percorso di espansione nel mercato italiano, e il lancio di questo nuovo servizio lo dimostra”. “Nonostante il momento di grande difficoltà – ha aggiunto – abbiamo saputo differenziarci grazie allo spirito di squadra ed alla grande professionalità dei nostri collaboratori. Affrontiamo l’inizio di questo nuovo anno con grande positività, entusiasmo e passione e sono sicuro che questa spinta ci permetterà di cogliere nuove opportunità, sviluppare interessanti progetti e continuare a crescere in questo mercato”.

Per i nuovi clienti che si registrano, Sixt riserva uno sconto fino a 15 euro che si può ottenere utilizzando il codice STARTNOW. Considerando che il costo medio di una corsa in taxi è di circa 15-20 euro, a seconda del percorso, i clienti possono ottenere fino ad 1 corsa gratuita.

Grazie a questa partnership, Sixt può offrire servizi di mobilità nel segmento del noleggio, con Sixt Rent (noleggio auto) e Sixt+ (abbonamento auto), e ora, con Sixt Ride (taxi e auto con conducente) introduce anche i cosiddetti servizi di prenotazione on-demand, tutto immediatamente disponibile attraverso una semplice app. La società collabora con compagnie di Taxi già esistenti ed affermate in Italia.

Ciò si traduce in una serie di vantaggi per entrambe le parti: le società di Taxi garantiscono tutti i prerequisiti tecnologici di una moderna compagnia di viaggi, tenendo conto del quadro normativo applicabile in Italia. Sixt, d’altra parte, è un attore affermato nel settore del turismo e collabora con molte aziende internazionali che utilizzano le soluzioni di mobilità di Sixt per i loro viaggi d’affari. Inoltre, l’azienda offre i suoi servizi su vari portali di prenotazione viaggi attraverso i quali i clienti possono gestire l’organizzazione dei propri viaggi in totale autonomia. Grazie a Sixt, ora anche l’industria dei taxi potrà far parte di questa catena.

Sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti, la collaborazione di Sixt con l’industria dei taxi rappresenta un significativo valore aggiunto: l’app Sixt rende la prenotazione ed il pagamento dei viaggi semplice e senza complicazioni.

Per la prima volta, i travel manager aziendali avranno la possibilità di acquistare e gestire direttamente anche i servizi di taxi durante l’organizzazione di un viaggio di lavoro. Ciò semplifica lunghi processi contabili e aumenta significativamente la trasparenza della pianificazione. E anche per chi viaggia per turismo, i taxi sono spesso il mezzo più utilizzato all’arrivo in aeroporto o in stazione. Sixt garantisce un processo di prenotazione facile e davvero impeccabile e rende la sua offerta unica ed innovativa.

(ITALPRESS).

