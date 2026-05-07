Rifiuti, Gualtieri firma le ordinanze: raccolta ripristinata già nei prossimi giorni

ROMA (ITALPRESS) – Il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo e Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato tre ordinanze per garantire la continuità del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti nella Capitale, a fronte della riduzione della capacità di trattamento e smaltimento dovuta alla temporanea indisponibilità di diversi impianti regionali, nazionali ed esteri segnalata da Ama. Nelle scorse settimane, si legge in una nota, diverse realtà in cui vengono conferiti i rifiuti sono state interessate da un susseguirsi congiunto di fattori che ne hanno limitato o impedito la capacità di ricezione. Una concomitanza straordinaria di elementi esogeni che ha rallentato temporaneamente la regolare raccolta, che sarà ripristinata già nei prossimi giorni.

L’Amministrazione, insieme ad Ama e in considerazione di questa fragilità, ha già da tempo strutturato un sistema di “sbocchi” alternativi verso impianti di trattamento dei rifiuti in grado di garantire una quota aggiuntiva di sicurezza in caso di necessità. Le ordinanze, sottolinea la nota, incidono in maniera efficace sul superamento delle problematiche e permettono ad Ama di riprendere a pieno ritmo l’attività quotidiana di raccolta e trasferimento dei rifiuti verso impianti di destinazione finale, ripristinando i livelli di efficienza ottimali. Nello specifico intervengono, per un periodo massimo di 60 giorni, sugli impianti Ama di Rocca Cencia, Ponte Malnome e viale dei Romagnoli, autorizzando in tutti e tre i siti un aumento temporaneo dello stoccaggio dei rifiuti urbani indifferenziati e dei materiali derivanti dalla tritovagliatura. Presso gli impianti di Rocca Cencia e Ponte Malnome viene inoltre autorizzato l’esercizio di due linee mobili di tritovagliatura con eventuale pressofilmatura e lo svolgimento di una campagna di recupero dei rifiuti urbani non pericolosi. A viale dei Romagnoli viene invece autorizzato l’utilizzo alternativo di tre diverse configurazioni operative delle linee di tritovagliatura e pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato, con l’obiettivo di aumentare la flessibilità gestionale dell’impianto e assicurare continuità alle attività di trattamento in una fase di particolare criticità del sistema. I provvedimenti prevedono specifiche prescrizioni ambientali e operative per limitare emissioni odorifere, dispersioni e impatti sul territorio. Le circostanze straordinarie di queste ore confermano i limiti della dipendenza di Roma da un assetto impiantistico esterno e ogni riduzione della capacità di trattamento, anche temporanea e pur in presenza di accordi aggiuntivi, si riflette infatti in modo immediato sulla città e sulla regolarità del servizio.

“Queste ordinanze consentono di superare una fase straordinaria e temporanea e garantire la continuità del servizio, ma confermano anche quanto sia necessario ridurre il ricorso di Roma agli impianti terzi. Proprio per fronteggiare una fragilità strutturale nota, avevamo predisposto da tempo strumenti di sicurezza che sono stati attivati non appena si è reso necessario. Tuttavia, una grande Capitale europea non può dipendere da soluzioni di riserva, deve, invece, poter contare su una propria autosufficienza impiantistica, obiettivo su cui lavoriamo dal primo giorno: sia il termovalorizzatore che i nuovi impianti per il recupero della frazione organica, della carta, del cartone e del multimateriale, che entreranno in funzione già dal prossimo anno, servono proprio a dare alla città un ciclo dei rifiuti più efficiente, consentendo di inquinare meno e risparmiare risorse”, dichiara il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Negli ultimi giorni la raccolta dei rifiuti in alcuni quadranti della città ha registrato criticità dovute a una concomitanza straordinaria di fattori esterni, che hanno ridotto la capacità di ricezione di diversi impianti. Una situazione che abbiamo monitorato costantemente insieme ad Ama e rispetto alla quale siamo intervenuti subito, anche grazie ai margini di sicurezza che avevamo già predisposto per fronteggiare eventuali fasi di criticità. Le ordinanze firmate dal Sindaco Gualtieri rafforzano ulteriormente la capacità operativa degli impianti Ama e ci consentono di riportare il servizio alla piena regolarità già nei prossimi giorni”, aggiunge l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi.

– foto di repertorio IPA Agency –

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