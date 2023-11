Per una moto, la frenata e l’accelerazione in curva possono causare problemi di stabilità: l’MSC (Motorcycle Stability Control) di Bosch aiuta i motociclisti a mantenere il controllo del veicolo in queste situazioni. L’MSC abbina un ABS per motocicli a un’unità di misura inerziale (IMU) in 3D o 6D creando una sorta di ESP per i motoveicoli. Il sistema, già disponibile per le fasce media e alta, ora si sta facendo strada in tutti i segmenti di motocicli. L’indiana TVS Motor Company, leader mondiale nella produzione di veicoli a due e tre ruote, installerà l’MSC di Bosch sulla nuova TVS Apache RTR 310, utilizzando l’IMU e ABS 10 di Bosch, che presenta un alloggiamento più piccolo e leggero, adatto alle moto dei mercati emergenti. Ora l’MSC è disponibile per una gamma più ampia di segmenti di mercato, rendendo più sicura la guida delle moto. L’MSC interviene quando la situazione può diventare rischiosa per il motociclista: quando il pilota si inclina e nelle curve. Secondo uno studio Bosch sugli incidenti, l’adozione dell’MSC in combinazione con l’ABS su tutte le moto, nella sola Germania potrebbe evitare un incidente motociclistico su tre o mitigare la gravità delle lesioni alle persone. L’MSC si avvale di una serie di sensori per rilevare la dinamica del veicolo a due ruote. Mentre i sensori di velocità delle ruote misurano la velocità delle ruote anteriore e posteriore, il sensore IMU determina l’accelerazione e la velocità angolare del veicolo 100 volte al secondo. L’MSC gestisce anche il controllo della frenata in curva: analizzando l’angolo di beccheggio e di rollio della moto, il sistema è in grado di ottimizzare la stabilità e l’effetto frenante anche nelle situazioni di guida più dinamiche.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Bosch –

