Romano “Una costituente popolare per dare voce a giovani, imprese e famiglie”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando con generosità a una costituente popolare insieme alle forze che condividono con noi l’appartenenza alla famiglia del Partito Popolare Europeo e la stessa visione della società. È un percorso che viene da lontano, perché nelle ultime regionali e amministrative abbiamo aperto le nostre liste a tanti movimenti civici radicati nei territori”. Lo afferma in un’intervista all‘Italpress il coordinatore politico di Noi Moderati, Saverio Romano.

I sondaggi non rilevano ancora questo lavoro di tessitura, “né l’impegno sulle nostre battaglie politiche – sottolinea Romano -. Penso alla conciliazione tra lavoro e famiglia, al rafforzamento del congedo parentale e delle detrazioni per i figli, all’aumento degli stipendi dei giovani, alla tutela dei caregiver familiari e al sostegno all’occupazione femminile. Presto emergerà un dato che sarà determinante per la vittoria del centrodestra”.

A una domanda sul recente accordo di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca con Fratelli d’Italia, l’ex ministro risponde definendolo “una cosa buona. Non siamo preoccupati dall’ingresso di Sud chiama Nord nella coalizione come qualcuno ha sostenuto – aggiunge -. Anzi, può contribuire a vincere. Quello che vogliamo capire è se sia davvero una risorsa o un elemento di disturbo per le forze alleate. Alcune cose non ci convincono. Recluta soprattutto seconde file già presenti nel centrodestra e non dichiara la propria collocazione proprio in Sicilia, l’unica regione dove può portare un contributo elettorale reale”.

E sulla posizione di Noi Moderati nello scacchiere del centrodestra, Romano avverte: “Non faremo come i capponi di Renzo, a beccarci tra noi mentre altri decidono. Ma non resteremo in coalizione per inerzia, né tantomeno per stare in paradiso a dispetto dei Santi. Nei prossimi giorni chiederemo alla coalizione un chiarimento su come debba essere composta e con quali criteri”.

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