Sisal celebra 80 anni di storia

ROMA (ITALPRESS) - Sisal compie 80 anni e, per l'occasione, ha dedicato, alle Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia a Roma, un evento speciale alla propria rete di ricevitorie, oltre 36.000 su tutto il territorio nazionale. Un'opportunità per riconoscere il ruolo fondamentale che i punti vendita hanno avuto nella crescita dell'azienda, contribuendo in modo determinante a consolidare la presenza di SISAL in Italia, nata nel 1945 in un Paese che usciva dal secondo conflitto mondiale con un forte desiderio di rinascita e di futuro. spf/mgg/azn