ROMA (ITALPRESS) – Israele ha attaccato nella notte un obiettivo vicino al palazzo presidenziale nella capitale siriana, Damasco, ribadendo il suo impegno a proteggere i membri della minoranza drusa in Siria. I media israeliani hanno citato il primo ministro Benjamin Netanyahu che questa mattina presto ha annunciato il raid. È la seconda volta che Israele lancia un attacco alla Siria nel giro di due giorni, dopo aver promesso di difendere la minoranza drusa.

“Ieri sera Israele ha lanciato un attacco aereo nei pressi del palazzo presidenziale di Damasco”, ha affermato Netanyahu in una dichiarazione congiunta con il ministro della Difesa Israel Katz. “Questo è un messaggio chiaro al regime siriano: non permetteremo alle forze (siriane) di schierarsi a sud di Damasco o di rappresentare una minaccia per i drusi”, ha aggiunto. Giovedì Katz ha avvertito che Israele avrebbe risposto con la forza se le autorità siriane non avessero protetto i drusi, dopo due giorni di scontri nei pressi di Damasco.

“Se gli attacchi contro i drusi riprenderanno e il regime siriano non riuscirà a impedirli, Israele risponderà con grande forza”, ha affermato Katz in una dichiarazione. Il ministro della Difesa israeliano ha anche affermato che Israele “ha inviato un messaggio chiaro al regime siriano” in seguito a un attacco aereo israeliano in Siria che, a suo dire, era mirato a proteggere i drusi. Da parte sua, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha invitato giovedì la comunità internazionale a “fornire protezione ai drusi” in Siria.

Sa’ar ha invitato la comunità internazionale “a non chiudere gli occhi di fronte ai difficili eventi che si sono verificati di recente lì”, ha affermato. Da parte sua, il portavoce militare israeliano ha annunciato che due cittadini drusi siriani sono stati evacuati oggi in Israele per ricevere cure, dopo essere rimasti feriti in Siria. Ha aggiunto: “Le forze militari israeliane sono schierate nella Siria meridionale e sono pronte a impedire alle forze nemiche di entrare nell’area e nei villaggi drusi. Le IDF continuano a monitorare gli sviluppi nella prontezza difensiva per affrontare diversi scenari”, ha affermato.

Ciò avviene il giorno dopo che mercoledì l’aviazione israeliana ha lanciato attacchi aerei su quelli che sono stati definiti “tre obiettivi di sicurezza” nella zona di Ashrafieh Sahnaya. Martedì sera sono scoppiati degli scontri ad Achrafieh Sahnaya, un quartiere abitato dai drusi, tra le forze di sicurezza siriane e quelli che Damasco definisce “gruppi fuorilegge”, provocando vittime.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).