MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il tempo non è bellissimo, il programma delle partite è un po’ indietro, vediamo come andrà nei prossimi giorni. Ma sono contento di essere qui, è un torneo molto simile a Indian Wells e l’anno scorso mi è mancato”. Dopo il successo al “BNP Paribas Open”, Jannik Sinner si sposta a Miami, secondo Masters 1000 della stagione.

Il campione altoatesino ha già vinto qui nel 2024 dopo due finali perse, un anno fa è stato costretto a fare da spettatore per il caso clostebol e ora vuole rifarsi provando a centrare il “Sunshine Double”. “E’ l’ultimo torneo prima della terra battuta, darò il mio massimo come sempre e vediamo come va”, aggiunge a Sky Sport Sinner, numero 1 di un tennis italiano che per la prima volta nella storia annovera 4 giocatori nella Top 20 Atp. “Credo sia un momento importante, che dobbiamo sfruttare in modo positivo. C’è tanto lavoro dietro di tutti i team di ogni giocatore – sottolinea – Questo è uno sport individuale, ognuno ha il suo modo di allenarsi, di stare in campo ma allo stesso tempo ognuno sta trovando il giusto equilibrio e per questo arrivano tanti risultati buoni. Sentiamo il supporto che arriva dall’Italia e questa è la cosa più importante, noi cerchiamo di rendervi il più felici possibile”.

Ma l’Italia si sta togliendo delle belle soddisfazioni anche in Formula Uno, con Andrea Kimi Antonelli che ha vinto il suo primo Gran premio della carriera domenica scorsa in Cina. “Quello che sta facendo è incredibile – dice Sinner del giovane amico – E’ un bravissimo ragazzo, ha una bellissima famiglia e sono contento per tutti loro. Gli auguro solo il meglio, e anche alla Ferrari: speriamo che si possa avvicinare alla Mercedes”.

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