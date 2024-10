ROMA (ITALPRESS) – L’Italia è sempre più una potenza nel tennis maschile. Jannik Sinner supera le settimane da numero 1 di Mats Wilander (è a quota 21), Lorenzo Musetti (16, +1) è a una sola posizione dal best ranking grazie alla semifinale a Vienna, Matteo Berrettini torna in Top 40 per effetto dei quarti finale nell’ATP 500 austriaco. Sono così cinque gli italiani tra i primi 40 del mondo questa settimana: solo gli USA ne possono contare di più. Tra i primi 20 azzurri ritocca il best ranking Samuel Vincent Ruggeri (256,+1). Nessuna variazione per quanto riguarda la Top 10 questa settimana. Significativi i progressi, scorrendo la classifica, per i protagonisti degli ATP 500 conclusi domenica a Vienna e Basilea. Entra in Top 15 Jack Draper, campione a Vienna e quarto britannico a trionfare in un ATP 500 da quando sono stati introdotti in calendario. Torna in Top 20 Ben Shelton, finalista a Basilea. Il campione in Svizzera, il francese Giovanni Mpetshi Perricard, è il Top 100 che ha guadagnato più posizioni di tutti questa settimana (31, +19). Alla fine del 2023 era numero 206, nessun giocatore oggi tra i primi 50 ha migliorato in maniera più cospicua la sua classifica in questa stagione. Da segnalare, infine, il debutto del ceco Jakub Mensik, fermato ai quarti a Vienna, in Top 50 (48, +3), e del finlandese Otto Virtanen (96, +18) tra i primi 100.

Una bella variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 500 di Tokyo del WTA 250 di Guangzhou. Anche questa settimana sono sempre quattro le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore si conferma Jasmine Paolini che guadagna due posizioni e sale al quarto posto facendo segnare un altro “best” in una stagione da favola. La toscana eguaglia la posizione raggiunta in classifica da Francesca Schiavone il 31 gennaio 2011. “Jas” – prima azzurra dal 2015 in campo alle WTA Finals – è qualificata sia per il singolare che per il doppio. In testa al ranking resta la bielorussa Aryba Sabalenka, con ampio margine sull’ex numero 1, la polacca Iga Swiatek, sempre seconda davanti alla statunitense Coco Gauff. Perde due posizioni l’americana Jessica Pegula, ora sesta, mentre torna nella top-10 un’altra giocatrice a stelle e strisce, Danielle Collins. Le altre tre azzurre nelle prime cento sono sempre Elisabetta Cocciaretto, che scivola di due gradini ed è 54esimo, Lucia Bronzetti, che guadagna sette posti grazie alla semifinale di Guangzhou ed è 77esima, e Sara Errani, che avanza di due posizioni e si attesta 89esima.

