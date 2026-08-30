ROMA (ITALPRESS) – Non ci sono novità nella Top20 del Ranking Atp di questa settimana. Jannik Sinner, costretto a saltare per la prima volta uno Slam a causa di un infortunio è sicuro di rimanere numero 1 almeno fino alla conclusione del Masters 1000 di Shanghai a inizio ottobre (12.800 punti). Dietro l’italiano ci sono sempre il tedesco Alexander Zverev (7.790) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (7.160). A chiudere la Top five sono Felix Auger-Aliassime (4.640) e Novak Djokovic (3.770).

Numero 6 del mondo e quinta testa di serie allo US Open, Flavio Cobolli è l’italiano con la miglior classifica allo US Open 2026. Dietro di lui resta tutto immutato con la settima posizione di Alex de Minaur (3.650), seguito da Daniil Medvedev (3.580), Ben Shelton (3.480) e Taylor Fritz (3.475). Alle spalle di Cobolli, l’unico altro azzurro tra i primo 20 del mondo è Lorenzo Musetti (nunero 14 con 2.605 punti), che a Flushing Meadows ha avuto la possibilità di allenarsi con Roger Federer, prima della sua esibizione e della sua successiva induzione nella International Tennis Hall of Fame.

Guardando ai primi 100 del mondo, raggiungono il best ranking i protagonisti dell’unico ATP 250 disputato questa settimana, a Winston-Salem. Entra in Top 30 Ignacio Buse (n. 30, +6), campione più giovane nella storia del torneo e secondo peruviano con un titolo ATP all’attivo dopo Jaime Yzaga. Festeggia il best ranking anche il britannico Arthur Fery (n. 33, +4), che ha centrato la sua prima finale ATP: sarà lui il primo avversario di Musetti allo US Open. Best ranking anche per il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo (n. 60, +1) e lo statunitense Martin Damm che a Winston-Salem ha eliminato Daniil Medvedev (n. 90, +2).

RANKING WTA: SABALENKA SEMPRE IN VETTA, PAOLINI VENTUNESIMA

Nessuna variazione nella Top 10 del Ranking Wta. In testa c’è sempre la bielorussa Aryna Sabalenka (8.575 punti) che però dovrà difendersi dall’assalto delle sue principali avversarie. Ininterrottamente regina dal 21 ottobre del 2024, la tennista di Minsk è obbligata a vincere per la terza volta consecutiva a Flushing Meadows, ma questo potrebbe non bastare. Oltre ad aggiudicarsi il trofeo, l’altra condizione fondamentale è che la sua inseguitrice diretta, Elena Rybakina (distante 434 punti) perda prima delle semifinali. Se la kazaka sarà tra le ultime quattro, infatti, ci sarà la certezza matematica del sorpasso.

Qualora Sabalenka non vincesse il torneo, e Rybakina perdesse al massimo nei quarti, ci sarebbe poi spazio per una possibile sorpresa, con lo scettro di n.1 al mondo che potrebbe finire nelle mani di Jessica Pegula (oggi nunero 3 con 7.265 punti) o Coco Gauff (oggi numero 4 a 6.704) qualora una delle due statunitensi vincesse lo US Open. Per il resto al quinto posto Mirra Andreeva (5.443) seguita da Linda Noskova (5.028), Karolina Muchova (4.983), Iga Swiatek (4.809), Elina Svitolina (4.689) e Amanda Anisimova (4.533).

Dopo due anni e mezzo dal suo primo ingresso, il 26 febbraio del 2024, Jasmine Paolini (2.123 punti) è fuori dalla Top 20, alla vigilia dello US Open, dove la toscana tornerà in campo per la prima volta dopo aver saltato i WTA 1000 di Toronto e Cincinnati. Pur senza giocare, infatti, l’azzurra ha subito il sorpasso di Elise Mertens (oggi nunero 20), che si è spinta sino alla finale del WTA di Monterrey.

Dietro a Paolini, invece, è stabilmente la numero 2 italiana Elisabetta Cocciaretto (985), che perde anche lei una posizione, scendendo al numero 67. Guardando alla Top 100 Diane Parry è salita di 19 posizioni dopo aver battuto Mertens in finale a Monterrey. La francese, che al massimo era stata al nunero 47, segna così il suo nuovo best ranking, ed è ora numero 31. Ben 16 posizioni guadagnate anche per l’ucraina Yuliia Stadodubtseva (n.58), e dietro di lei scala prepotentemente il ranking anche la classe 2003 ceca Darja Vidmanova, con un nuovo best ranking di n.75 (+15). Bene, in ultimo, anche le statunitensi Katie Volynets (n.78, +13) ed Alycia Parks (n.79, +10).

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