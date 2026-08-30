Giochi del Mediterraneo, sfuma la medaglia per la nazionale maschile di calcio: vince il Marocco 4-1

TARANTO (ITALPRESS) – Finisce con il quarto posto dell’Italia il torneo di calcio maschile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli azzurri vengono sconfitti dal Marocco per 4-1 nella finale per la medaglia di bronzo, al termine di una gara che consegna alla formazione marocchina il terzo gradino del podio. Un risultato forse troppo severo per la giovane Nazionale guidata da Franceschini, che dopo l’esperienza dell’Europeo Under 17 sfiora un altro importante risultato internazionale. Nonostante la mancata medaglia, il torneo di Taranto rappresenta comunque un’esperienza significativa nel percorso di crescita dei giovani talenti azzurri.

“I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano: con questi ritmi serrati, giocando ogni due giorni, siamo arrivati stanchi, ma non cerchiamo alibi per ciò che riguarda il risultato. Ho fatto i complimenti alla squadra, perché queste sono partite che comunque fanno crescere. Quando eravamo sotto 3-0 abbiamo reagito e avremmo meritato di andare anche sul 3-2: lo sforzo per provare a rientrare l’abbiamo pagato e dopo il 4-1 sono venute un po’ meno le forze. Torniamo a casa avendo immagazzinato un’esperienza importante che ci sarà utile per i prossimi appuntamenti”. Sono queste le parole del Ct Daniele Franceschini dopo il 4-1 subito dal Marocco nella finale per la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo, in corso di svolgimento a Taranto.

-Foto ufficio stampa Figc-

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