Sinner pronto per il Six Kings Slam “Felice di essere nuovamente a Riad”

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è sbarcato a Riad. Il numero 2 del mondo sarà protagonista il prossimo weekend al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale dello scorso anno. Il fuoriclasse altoatesino ha ricevuto un’accoglienza da re già in aeroporto, dove ha trovato decine di tifosi in fila per una foto o un autografo. “Sono veramente felice di essere di nuovo qui a Riad per giocare il Six Kings Slam e spero che vi divertiate, ci vediamo mercoledì” ha detto Sinner. Le sue prime parole sono state postate in un video pubblicato su Instagram, e rilanciato nelle storie dallo stesso campione azzurro. Il debutto al Six Kings Slam è in programma per mercoledì alle 18.30 (ora italiana) contro Stefanos Tsitsipas, nel primo dei due quarti di finale.

Il greco conduce 6-3 nei precedenti, ma non si incontrano dalla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo del 2024 vinta 6-4 al terzo set da Tsitsipas. In palio per il vincitore un posto in semifinale contro Novak Djokovic. Nell’altro quarto di finale si affronteranno lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev: chi vince giocherà contro Carlos Alcaraz. Domenica, dalle 18.30 ora italiana, le finali: prima quella per il terzo posto, poi la sfida per il titolo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).