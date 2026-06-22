Sinner numero uno del mondo per la 77esima settimana, Cobolli in top ten: il ranking Atp aggiornato

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è alla 77esima settimana della carriera da numero 1 del mondo. Il tennista altoatesino, in attesa di esordire lunedì prossimo a Wimbledon, dopo la “strana” uscita di scena al secondo turno del Roland Garros, guida ancora la classifica Atp, sempre davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al tedesco Alexander Zverev.

Anche Flavio Cobolli trova spazio nella top ten: il romano è stabile in decima piazza. Un solo cambiamento nelle zone alte della classifica internazionale: il russo Daniil Medvedev scende dal settimo al nono posto, con il serbo Novak Djokovic sempre ottavo. Guadagna invece due posizione lo statunitense Taylor Fritz, che balza dal nono al settimo posto grazie alla finale centrata ad Halle.

Sempre otto gli azzurri nella top 100: dietro a Sinner e Cobolli, trovano posto Lorenzo Musetti, 15esimo, e Luciano Darderi, 16esimo. A ruota ecco Matteo Arnaldi, 35esimo, e Matteo Berrettini, 49esimo. Poco più dietro Mattia Bellucci, 65esimo, e Lorenzo Sonego, 72esimo.

LA TOP TEN DEL RANKING ATP

1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 9.460 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 7.190 (–)

4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.440 (–)

5. Ben Shelton (Usa) 4.160 (–)

6. Alex De Minaur (Aus) 4.110 (–)

7. Taylor Fritz (Usa) 3.915 (+2)

8. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (–)

9. Daniil Medvedev (Rus) 3.580 (-2)

10. Flavio Cobolli (Ita) 3.460 (–)

GLI ALTRI ITALIANI

15. Lorenzo Musetti 2.325 (–)

16. Luciano Darderi 2.300 (+1)

35. Matteo Arnaldi 1.336 (-1)

49. Matteo Berrettini 985 (–)

65. Mattia Bellucci 876 (+9)

72. Lorenzo Sonego 833 (-7)

128. Francesco Maestrelli 480 (-4)

130. Stefano Travaglia 464 (+2)

RANKING WTA, PAOLINI SEMPRE 14ESIMA

Poche variazioni in chiave azzurra nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione dei tornei sull’erba di Berlino e di Nottingham. Anche questo lunedì sono due le italiane tra le prime cento. Leader tricolore è sempre Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten, è stabile in 14esima posizione e rientra nel tour questa settimana, a Eastbourne. Alle sue spalle, sale due gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 44, anche lei in campo nel Regno Unito. Perde una posizione Lucia Bronzetti, uscita lo scorso ottobre dalla top cento, che si piazza al gradino 127. Un posto in più invece per Lisa Pigato, numero 134, che resta vicina al primato personale. Stabile Lucrezia Stefanini, al numero 163, mentre scivola indietro di due posti rispetto al ranking precedente Nuria Brancaccio, ora al gradino 170. Al comando c’è sempre la bielorussa Aryna Sabalenka, seguita dalla kazaka Elena Rybakina e dalla polacca Iga Swiatek.

LA TOP TEN DELLA CLASSIFICA WTA

1. Aryna Sabalenka (Blr) 9.090 (–)

2. Elena Rybakina (Kaz) 8.143 (–)

3. Iga Swiatek (Pol) 6.733 (–)

4. Jessica Pegula (Usa) 6.380 (–)

5. Mirra Andreeva (Rus) 5.751 (–)

6. Amanda Anisimova (Usa) 5.523 (–)

7. Coco Gauff (Usa) 4.879 (–)

8. Elina Svitolina (Ukr) 4.423 (–)

9. Victoria Mboko (Can) 3.670 (–)

10. Linda Noskova (Cze) 3.489 (+3)

LE ITALIANE

14. Jasmine Paolini 2.617 (–)

44. Elisabetta Cocciaretto 1.192 (+2)

127. Lucia Bronzetti 606 (-1)

134. Lisa Pigato 570 (+1)

163. Lucrezia Stefanini 463 (–)

170. Nuria Brancaccio 456 (-2)

173. Tyra Caterina Grant 438 (-12)

207. Jennifer Ruggeri 355 (+12)

284. Jessica Pieri 249 (-18)

291. Dalila Spiteri 239 (+7)

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).