ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner in semifinale al “Rolex Shanghai

Masters”, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale

economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari). Il tennista azzurro, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto ai quarti di finale Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e del seeding, in due set e un’ora e 24 minuti di gioco, con il punteggio di 6-1 6-4. “Sono molto contento di come ho giocato oggi, a volte dipende anche da dove giochiamo. Lui non ha potuto colpire bene il diritto come avrebbe voluto per il problema alla spalla, mi auguro che recuperi il più velocemente possibile. Se guardo dalla mia parte è stato un grande match, avevo preparato la partita davvero molto bene, e ora vediamo cosa saprò fare in semifinale”, ha commentato Sinner, alla sua decima semifinale in un Masters 1000. “Quando sei giovane non sai cosa può succedere, si può sempre migliorare ma va bene già questo risultato. E’ chiaro che io cercherò di andare avanti e fare meglio, per me oggi è stato davvero un’ottima partita e sono contento di essere in semifinale”, ha aggiunto Sinner che in semifinale affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Tomas Machac.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]