Sinner batte Marozsan in due set ed è in semifinale a Pechino

PECHINO (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda in semifinale al China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il 24enne tennista altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, ha liquidato nei quarti l’ungherese Fabian Marozsan, 57esimo del ranking, con il punteggio di 6-1 7-5, maturato in un’ora e 21 minuti di gioco. Tra l’azzurro e la finale c’è ora l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 3 e 8 Atp, che nei quarti ha beneficiato, sul 4-1 in proprio favore, del ritiro del ceco Jakub Mensik, settima forza del torneo e 19esimo della classifica mondiale.

“Credo di aver iniziato molto bene nel primo set e penso che nel secondo abbiamo giocato entrambi molto bene. Ho avuto alcune chance di break sul 4-3 ma non sono riuscito a sfruttarle. Lui è un rivale capace di picchi molto alti nel suo gioco, ma quando è andato a servire per il set ha commesso un paio di errori che mi hanno consentito di chiudere il match in due set. Ho lottato, ho avuto dei turni di servizio complicati e in un paio di situazioni sono riuscito a risalire dallo 0-30. Vedremo quel che succederà al prossimo turno”. Sono le prime parole a caldo di Sinner. Per l’azzurro, numero 2 del ranking mondiale, il successo coincide anche con il quarantesimo squillo della sua stagione. Un record che ora Sinner proverà a migliorare: “E’ quel per cui ci si allena. La fiducia è molto importante in questo sport, adesso vedremo come concluderò. Considerato il numero di tornei che ho giocato aver vinto così tanti match è un gran risultato per me e per il mio team. Adesso proveremo a continuare a costruire”.

