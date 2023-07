LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda agli ottavi di finale di Wimbledon,terzo Slam stagionale di scena sui prati dell’All England Club di Londra e che quest’anno distribuirà un montepremi record di 44.700.000 di sterline. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 8, ha sconfitto al terzo il francese Quentin Halys per 3-6 6-2 6-3 6-4 ed ora se la vedrà per un posto nei quarti con il colombiano Daniel Elahi Galan. L’altro azzurro che avanza è Matteo Berrettini. Dopo aver piegato all’esordio in un derby Lorenzo Sonego, il romano ha liquidato in tre set, con il punteggio di 6-3 6-4 6-4, l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 15. Berrettini sfiderà per un posto negli ottavi il tedesco Alexander Zverev. Si ferma invece al terzo turno Lorenzo Musetti. Il toscano, n.14 del seeding, si è arreso in tre set, con il punteggio di 7-6(4) 6-4 6-4, al polacco Hubert Hurkacz (17). E’ al terzo turno Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, ha eliminato per 6-4 7-6(2) 6-3 il francese Alexandre Muller. Nel tabellone femminile, disco rosso al terzo turno per Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, n.43 WTA, unica azzurra rimasta in corsa nel singolare, ha ceduto alla statunitense Jessica Pegula, n.4 della classifica mondiale e 3 del torneo, in due set con il punteggio di 6-4 6-0. Agli ottavi la n.1 del mondo e del seeding, la polacca Iga Swiatek.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]