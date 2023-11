Sindaco Palermo “Ripristinato il decoro al Cimitero dei Rotoli”

PALERMO (ITALPRESS) - “L’impegno di riportare il cimitero dei Rotoli a buoni livelli di decoro, dopo aver eliminato la vergogna delle bare insepolte, è stato assunto fin dal mio insediamento, è stato rispettato e oggi, giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, siamo stati nel camposanto a guardare con orgoglio ai risultati ottenuti grazie alla struttura commissariale, all’assessore Orlando, gli uffici e alla Reset. Tutto questo è stato fatto per senso di rispetto verso i defunti e le loro famiglie. Siamo intervenuti su più aree del cimitero, ripristinando funzionalità e pulizia. Credo che abbiamo garantito dignità alle sepolture, consapevoli che abbiamo ancora del lavoro da svolgere sia in relazione all’incremento delle sepolture del cimitero, sia riguardo all’ampliamento di Santa Maria di Gesù. Infine, per quanto riguarda il commissariamento del Governo, che ringrazio ancora una volta, è stata già chiesta formalmente la proroga di un anno. Adesso da Roma verificheranno la richiesta, prendendo sicuramente atto che si è trattato di un commissariamento che ha funzionato e che deve completare ancora l’iter di alcuni processi”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. xd6/vbo/gtr