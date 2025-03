Sindaci del Guilcer “Emergenza Blu Tongue crea clima di tensione”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Un problema particolarmente sentito nel nostro territorio a vocazione agropastorale, siamo preoccupati per il clima di tensione che si è creato tra gli allevatori delle zona”. Questo il grido d’allarme lanciato da Patrizia Carta, vicepresidente dell’Unione dei Comuni del Guilcer e sindaca di Abbasanta, sentita questa mattina in audizione dalla commissione Attività Produttive del Consiglio regionale sull’emergenza Blu Tongue.

Di “malcontento diffuso” ha parlato anche il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, che ha invocato soluzioni differenti da quelle adottate in tutti questi anni contro la Blue Tongue: “La sola vaccinazione non è sufficiente per combattere la malattia – ha detto Pes – serve un’azione capillare di prevenzione coordinata dalla Regione. È impensabile delegare gli interventi di disinfestazione agli allevatori. La maggior parte di loro non ha le competenze oltre alle risorse necessarie”.

Secondo Pes, la strategia adottata dalla Regione da ormai 25 anni non ha dato alcun risultato: “L’obbligatorietà delle vaccinazioni è da rivedere, prevedere indennizzi solo per chi ha vaccinato il bestiame è un ricatto. Sui rimborsi, inoltre, bisogna invertire la rotta e riconoscerli anche per il mancato reddito e non solo per i capi morti”.

Critica anche la posizione sul divieto di movimentazione del bestiame imposto alle aziende zootecniche: “Che senso ha impedire di spostare gli animali in Regioni che soffrono lo stesso problema? – ha chiesto il sindaco di Sedilo – sulla Blue Tongue è necessario un cambio di strategia”.

A sostegno delle richieste degli amministratori locali, pur con qualche distinguo, sono intervenuti i consiglieri di minoranza Piero Maieli, Emanuele Cera e Gigi Rubiu che hanno lamentato l’esiguità di risorse inserite nella manovra finanziaria 2025/2027 per il settore agropastorale. Salvatore Cau, per la maggioranza, ha invece sottolineato i “passi in avanti fatti dall’inizio della legislatura per risolvere alcune delle emergenze del mondo delle campagne”.

Un aspetto sottolineato anche dal presidente Antonio Solinas che ha assicurato l’impegno della Commissione per individuare un percorso che consenta di intervenire con più tempestività: “Ricordo però che l’obbligo della vaccinazione rappresenta una garanzia per tutti gli allevatori e per tutti i cittadini sardi”.

