Sindacati, Bombardieri “Segnali forti di unità Cgil, Cisl e Uil. Nuova pagina”

PADOVA (ITALPRESS) - "Mi sembra che oggi il segnale più forte sia questo: l'unità sindacale, ricordando che ognuno di noi ha sensibilità diverse, ma riusciamo a stare insieme, lo facciamo di fronte ai tanti problemi che viviamo tutti i giorni e apriamo oggi una pagina diversa". Così il segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri, a margine del XIX Congresso nazionale della Uil.(ITALPRESS). xb1/trl/gsl