VENEZIA (ITALPRESS) – Alle ore 9.10 si verifica un terremoto di magnitudo 5.0 che interessa la Provincia di Rovigo. Il terremoto provoca alcuni cedimenti localizzati all’interno dell’edificio del Liceo Celio Roccati del capoluogo. Oltre ai crolli, come conseguenza scoppia anche un principio di incendio in un’aula al secondo piano sul retro dell’istituto. Uno studente rimane intossicato, ma è comunque in grado di muoversi autonomamente. Un altro studente viene ferito dai detriti e necessita dell’autoscala per essere evacuato.

Questi i contenuti della simulazione che è andata in scena nella tappa rodigina autunnale di Scuola Sicura Veneto, il format ideato dall’Assessorato regionale alla Protezione Civile, svoltasi oggi a Rovigo. “Momento importante di riflessione e apprendimento – ha evidenziato l’assessore Gianpaolo Bottacin – per riconoscere i rischi e non esporvisi”.

“Oggi siete stati protagonisti di un’esercitazione – ha proseguito l’assessore rivolgendosi agli studenti -, che vi permette di imparare aspetti importanti che spero diffonderete ad amici e familiari, in quanto avete provato ciò che potrebbe succedere davvero ed è fondamentale essere preparati”.

Durante la mattinata sono state spiegate le procedure in caso di terremoto e si sono svolte diverse prove: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. A seguire, sotto la guida tecnica del personale regionale dell’Assessorato e della direzione Protezione Civile, insieme ai vigili dei fuoco, al Suem, ai volontari della Protezione Civile del gruppo comunale e del nucleo provinciale, si è svolta un’analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti.

Sono state quindi presentate le funzionalità dei diversi mezzi d’emergenza intervenuti, tra cui l’elicottero del Suem 118.

Al termine della giornata a tutti i ragazzi è stato consegnato un volumetto, scritto con un linguaggio semplice, con le principali regole e i rischi da conoscere e anche con i riferimenti locali di Protezione Civile. La settimana prossima, venerdì 17 novembre, Scuola Sicura Veneto farà tappa in provincia di Padova, a Selvazzano Dentro, presso il Liceo Galilei Galileo.

