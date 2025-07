Simone Cristicchi torna con ‘Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025’

MILANO (ITALPRESS) – Dopo l’obbligato stop di settimana scorsa, dovuto al problema di salute occorso, e le cure che sta proseguendo, Simone Cristicchi vuole essere regolarmente sul palco per le prossime date del suo “Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025”.

Profondamente grato per l’affetto ricevuto, l’artista conferma tutti gli appuntamenti già comunicati e annuncia con entusiasmo nuove tappe che arricchiscono ulteriormente il calendario estivo. Questa la sua dichiarazione: “Ciao a tutti! Mi guardo per un attimo allo specchio, e il mio viso è bloccato in una posizione innaturale. E anche se si chiama ‘paralisi di Bell’, ci si vede un po’ più Brutt. Ma sono io, sono sempre io. Per fortuna una forma reversibile, che non lascerà tracce visibili. Ho dovuto rinunciare al debutto di Aosta, perché troppo ravvicinata al problema occorso, ma al tour dei miei vent’anni di carriera, no! Sto già seguendo tutte le cure previste e prenderò le massime precauzioni per curarmi, ma voglio essercià Pur sapendo che sarà impegnativo, non voglio arrendermi e farò di tutto per arrivare da voi ristabilito e in piena salute. Quindià ho deciso di salire sul palco comunque. Sarò a Lecco il 18, poi Cervere, Verona, Fiesole per cominciareà Ho provato e preparato nei minimi particolari, con i miei 8 straordinari musicisti, uno spettacolo musicale che non vedo l’ora di condividere con Voi. Cristicchi A-Liveà Cristicchi è ancora vivo! Ci vediamo in Tour! Voglio ringraziarvi per l’affetto con cui mi state sostenendo in questo momento. La forza che mi date anche da lontano mi arriva tutta, e ne ho davvero bisogno”.

Cristicchi celebra infatti vent’anni di carriera con un nuovo progetto live che attraversa la sua produzione musicale, tra canzoni, parole e memoria. In “Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025”, propone una selezione dei brani più rappresentativi del suo percorso, da “Ti regalerò una rosa” a “Studentessa Universitaria”, passando per “Meno Male (Che c’è Carla Bruni)”, “Sette miliardi di felicità” e il recente “Quando sarai piccola”. Oltre l’esperienza teatrale di Franciscus, spettacolo che ha registrato un’affluenza record di pubblico, Cristicchi torna in scena con il tour musicale concerti che vedrà in scaletta anche il toccante brano “Quando sarai piccola” che ha raccolto molteplici riconoscimenti, dal Premio Lunezia al Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, dal Premio Bigazzi per la migliore composizione al Premio Roma Videoclip – Siae quale miglior Video musicale 2025.

