RICCIONE (ITALPRESS) – Il lunedì di Riccione sorride a Vittoria Siletti. L’atleta della Pietro Micca Biella è la nuova campionessa italiana della categoria Cadette spada femminile. La piemontese classe 2004, sulla pedana della finale del Playhall, ha sconfitto nel match decisivo Elisa Treglia del Club Scherma Formia, mentre sono salite sul terzo gradino del podio Vera Perini dell’Accademia Marchesa Torino e Benedetta Madrignani del Circolo Scherma La Spezia. Nella settima giornata dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2021, quella che apriva il programma dedicato alla spada, dopo aver concluso le prove di sciabola e fioretto, erano 147 le atlete ai nastri di partenza della gara che assegnava il titolo tricolore delle spadiste Under 17. Vittoria Siletti, numero 2 del tabellone di eliminazione diretta dopo la fase a gironi, nei quarti di finale aveva superato Rebecca Baronetto della Fondazione Marcantonio Bentegodi Verona per 15-8, arrivando ad affrontare in semifinale la torinese Vera Perini che si era invece imposta su Bianca Magni della Scherma Pistoia 1894 con il punteggio di 15-9. Nel derby piemontese la Siletti l’ha spuntata per 15-12. Dall’altra parte del tabellone la formiana Elisa Treglia, dopo aver vinto la sfida tutta laziale con Costanza Greggi del Club Scherma Roma (15-11), ha sconfitto per 15-11 la ligure Benedetta Madrignani (che nei quarti aveva battuto Benedetta Giuffrè, portacolori Catania Scherma, con il risultato di 15-12). Si è arrivati così all’ultimo atto: la Siletti ha condotto fin dall’inizio il match di finale, battendo la Treglia per 15-4 e festeggiando così il suo primo titolo italiano. “Aspettavo questa vittoria dall’anno del mio debutto nel Gran Premio Giovanissimi, quando ero nella categoria Bambine – ha raccontato Vittoria Siletti -. Il momento più difficile è stato l’assalto dei 64, in cui ero in vantaggio e mi sono ritrovata d’improvviso sul 10-10. Allora mi sono presa una pausa, e mi son detta: è un match a cinque stoccate. L’ho vinto, e da lì ho cominciato una gran bella gara. Nella spada non c’è nulla di scontato e non basta essere favorite per vincere gli assalti. E’ stata una grande felicità, ma domani ho un’altra gara e voglio far bene anche quella”. Sì, perchè domani in pedana ci sarà la spada femminile categoria Giovani.

(ITALPRESS).