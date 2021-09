MILANO (ITALPRESS) – L’aeroporto di Milano Linate ha ottenuto un importante riconoscimento in materia di sicurezza aeroportuale da parte di Enac per l’avvenuto aggiornamento del Manuale di Aeroporto e delle procedure in esso contenute. Lo comunica Sea.

Milano Linate, diventa così il primo aeroporto in Italia ad implementare ed integrare all’interno dei propri processi il nuovo Regolamento delegato (EU) 2020/2148, dimostrando una completa rispondenza ai nuovi requisiti e allineando di fatto tutti i propri processi alla più aggiornata definizione degli standard di sicurezza previsti per il settore aeroportuale.

Nello specifico, gli elementi implementati dal nuovo regolamento hanno l’obiettivo di innalzare sempre più gli standard aeronautici, incrementando i livelli di sicurezza, intervenendo in particolare sulla mitigazione dei rischi associati alla sicurezza della pista. Tra le innovazioni previste sono particolarmente rilevanti gli standard inerenti alla prevenzione delle incursioni in pista e alle procedure di rilevazione, valutazione e reporting delle condizioni della superficie della pista.

(ITALPRESS).