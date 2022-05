Sicurezza a Napoli, De Luca “Interventi formativi e repressivi”

"Dobbiamo fare un discorso di verità e non dobbiamo farci male con le nostre mani. Gli episodi di microdelinquenza ci sono in tutte le grandi aree urbane, ci può essere un eccesso in una città o in un'altra ma è un problema che riguarda tutte le aree urbane”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. xc9/pc/gtr