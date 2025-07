Leccese “Quattro Comuni ucraini hanno scelto Bari per gemellaggio”

BARI (ITALPRESS) - "Ben quattro comuni ucraini hanno scelto Bari: è stata loro la richiesta di gemellaggio con la città di San Nicola, la devozione al quale ci accomuna con queste città ucraine. A partire da questi accordi di gemellaggio, potremo sviluppare momenti di solidarietà e condivisione, ma anche momenti di scambio di buone pratiche finalizzate alla ricostruzione dell'Ucraina". Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese in occasione di "Uniti per la fratellanza", l'iniziativa promossa dall'Ambasciata d'Ucraina presso la Santa Sede e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta e il Consolato Generale dell'Ucraina in Italia e dal delegato Alessandro De Biase. xa2/sat/mca2