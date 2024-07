Siclari “Al lavoro su premi assicurativi per le catastrofi ambientali”

ROMA (ITALPRESS) - "Ispra ha molte informazioni ambientali utili ma anche competenze tecniche, abbiamo realizzato un manuale tecnico che contiene una descrizione di come gli indicatori ambientali devono essere generati. Si tratta di uno strumento di grande efficacia strategica per le imprese interessate": lo ha detto Maria Siclari, direttore generale dell’Ispra, intervistata da The Watcher Post. E sull’obbligo di assicurazione alle imprese per eventi calamitosi e catastrofali ha aggiunto: "Il tema è capire in quale classe di rischio l’impresa si colloca, quali misure di prevenzione si devono porre in essere e i premi che devono pagare le compagnie di assicurazione. Il ministero del Made in Italy e il Mef stanno definendo l’entità dei premi, ma la conoscenza permette di avere gli elementi fondamentali per calmierare tali premi sul territorio nazionale. Ispra - ha aggiunto - ha dato piena disponibilità ai ministeri interessati. Stiamo dialogando con l’Ivass e siamo in contatto con Sace, che è chiamata a riassicurare questi rischi. Il nostro contributo permetterà di rilevare le informazioni di dettaglio e stimare la pericolosità di tutte le aree nazionali fino a 500 metri rispetto ai punti di interesse, quindi con un’approssimazione minima". fsc/gsl (Fonte video: Utopia Studios)