Fancy Food, Frulli “Leva strategica per promuovere olio extravergine italiano”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il Fancy Food rappresenta una delle manifestazioni fieristiche più importanti per l'eccellenza italiana negli Stati Uniti, un mercato che continua a essere tra i più strategici e rilevanti per il nostro Paese. Per questo, come Nuova Fiera del Levante, riteniamo fondamentale essere presenti. In vista della terza edizione di Evolio, in programma a gennaio, il nostro obiettivo è intercettare il maggior numero possibile di buyer internazionali, invitandoli a partecipare alla nostra manifestazione". Lo ha detto, in occasione del Summer Fancy Food Show a New York, il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli. "Evolio - prosegue - nasce per valorizzare l'eccellenza dell'olio extravergine di oliva italiano e, in particolare, di quello pugliese. Ricordo che Evolio è la fiera di riferimento dedicata all'olio extravergine di oliva italiano". "Essere qui - continua Frulli - rappresenta un'importante occasione di crescita, ma anche di confronto e di visione. È un'opportunità per rafforzare la presenza della Nuova Fiera del Levante sui mercati internazionali e per consolidare il suo ruolo nella promozione delle eccellenze agroalimentari italiane". xo9/mgg/gtr (Video e intervista di Stefano Vaccara)