LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un siciliano di 45 anni è sotto processo con l’accusa di avere importato droga per un valore di oltre 500 mila euro nel 2018.

D.B. è indagato per un piano segreto di traffico di sostanze stupefacenti, importazione di stupefacenti e detenzione aggravata di cannabis. Era stato arrestato, insieme ad altri due uomini, in un raid della polizia in un garage a Sliema nell’ottobre 2018. Il raid ha portato alla scoperta di oltre 25 chili di cannabis nascosti all’interno del garage.

La droga, arrivata a Malta dalla Sicilia in un container, era stata imballata in pacchetti di fazzoletti e dichiarata “beni alimentari”. D.B. aveva firmato lui stesso per la spedizione.

Foto Polizia di Malta

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com