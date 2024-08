PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo assegnato ai nuovi direttori generali di Asp, ospedali e Policlinici, contrattualizzati a luglio, la scadenza del 2 settembre per scegliere i direttori amministrativi e sanitari delle strutture. Metà aziende vi hanno provveduto, altre lo faranno la prossima settimana”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute della Regione Sicilia, Giovanna Volo, intervistata da Il Giornale di Sicilia, a proposito delle polemiche legate ai ritardi nel conferimento degli incarichi nella sanità regionale. A proposito delle presunte interferenze dei partiti di maggioranza, Volo ha risposto “Le decisioni sono arrivate e arriveranno in assoluta autonomia e nell’ambito delle prerogative riconosciute”. Alle parole del presidente del capogruppo di Italia Viva alla Camera, Davide Faraone, che aveva definito “al collasso” la sanità siciliana, auspicando l’invio di ispettori ministeriali, l’assessore Volo ha risposto: “L’onorevole Faraone farebbe meglio a ricordare ai siciliani quali sono le iniziative assunte durante il suo mandato di sottosegretario alla Salute, visto che non risulta aver posto iniziative per una programmazione nazionale più rispondente al fabbisogno di medici, oltre a sostenere fortemente il governo Crocetta che ci ha lasciato i conti in rosso per sette miliardi di euro”.

